台東醫院深入偏鄉替小朋友塗氟。（台東醫院提供／楊漢聲台東傳真）

衛福部從2013年起，補助學齡前兒童每半年牙齒塗氟1次，希望減低幼童蛀牙比例；衛福部台東醫院在深入偏鄉替小朋友定期塗氟服務中觀察到，偏鄉幼齡學童蛀牙率減低的狀況「看得到」。

部東醫院在大武線、海線和縱谷線偏鄉奔波8年，深入到各鄉鎮的幼兒園，從初期家長不了解，到現在小朋友像玩遊戲一般排隊接受「氟化防齲處理」(即俗稱的塗氟)，「剛開始塗氟那時候幾乎找不到任何一個小朋友是沒有蛀牙的」。

台東醫院牙科主任莊素惠表示，幼兒班級當中完全沒有蛀牙的學童，這幾年逐漸增加，看在牙科醫師眼裡「還蠻高興的」，尤其聽到老師說小朋友回家會告訴父母今天在學校「牙齒有擦東西就不會常常蛀牙」，會讓她高興半天，她也很希望能有較正式的統計數據支持她的觀察。

金峰鄉幼兒園代理主任巴孝如也認同「塗氟之後蛀牙減少」的觀點，她曾經帶過2屆的班級，有1位小朋友連續2年沒有半顆蛀牙，畢業典禮還獲贈「牙齒寶寶獎」；對於塗氟和健牙之間的關聯，她認為「現在的家長都比較年輕，比起以往更關心子女的健康和蛀牙狀況，也願意獲取正確的觀念和知識」。

即使塗氟對減低蛀牙率已見成效，莊素惠還是想提醒家長和小朋友，塗氟是種保健牙齒的政策和手段，正確刷牙、餐後刷牙才能真正維護牙齒健康。

(中時 )