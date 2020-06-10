高雄市長韓國瑜罷免通過，讓挺韓支持者相當氣憤，選前支持罷韓不遺餘力的民進黨高雄市議員陳致中，也列入罷免名單中，有陳致中選區的高雄前鎮人近日創建「罷免陳致中」臉書社團，且僅一天社團就有一千多人，並強調「前鎮小港人要洗刷汙垢」。

陳致中自台大法律系、加州大學柏克萊分校法學碩士、紐約大學法學碩士畢業，曾任第一屆高雄市議員、凱達格蘭基金會執行長，現任高雄市第10選區議員。

某位陳姓前鎮居民在罷免陳致中社團發文表示，「我是前鎮人，要罷免陳致中，且家中有4張罷免票可以投」，許多高雄在地網友也紛紛留言表示，自己家中也有好幾張罷免票，支持罷免陳致中。

至於罷免理由，社團人員表示，「第一、陳致中憑著他父親陳水扁的保護傘下當選，在議會質詢只有糟蹋韓市府團隊而已，第二、也沒感覺他有做對社會有貢獻的事，浪費百姓的稅金。第三、前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這地區的人有病，讓嫖X中一直當選」。

而檢視過往數據來看，高雄第10選區，陳致中2010年參選高雄市前鎮小港區議員得票3萬2947票，但在2018年捲土重來僅獲1萬5938票，得票率7.96%，票數縮水近一半。

高雄第10選區2018市議員總選舉人數約28萬人，第一階段罷免連署需要1%近3千人、第2階段要10%的2萬8千多人，成案後同意罷免要超過25%，約7萬餘票。但過往該選區一向是綠營的票倉，要罷免陳致中可能有一段長路要走。

罷免陳致中臉書社團。(圖/翻攝臉書)

高雄網友在罷免陳致中臉書社團留言。(圖/翻攝自 臉書社團)

(中時電子報)