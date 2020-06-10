台南市警友會南區辦事處今年改組，增加不少新任委員加入警友團隊。台南市警六分局10日舉辦警察節慶祝大會，新任主任楊福明除率40多位南區警友辦事處委員到場恭賀，還耗資9萬6146元為該分局186輛警用機車，強化第三人責任險，作為警察節賀禮。

警六分局表示，市警局為保障員警執勤安全，2020年警用汽車保險除強制險外，另加保第三人責任險，每一事故每人傷亡250萬元、每一事故傷亡總額500萬元、財物損失40萬元、超額責任險（超跑險）500萬元、乘客險每人50萬元；機車雖也投保第三人責任險，但南區警友會為讓員警更能安心值勤，特別針對六分局186輛警用機車，強化第三人責任險，將原本機車每一事故每人傷亡100萬元提升至150萬元、每一事故傷亡總額200萬元提升到500萬元、財物損失20萬元提升至30萬元。

警六分局長陳建民今天特別利用警察節慶祝大會，頒發感謝狀給南區警友辦事處，感謝南區警友對六分局的支持，會中還表揚29位績優員警，並感謝警察以及警眷的辛勞。

陳建民指出，警察勤務日夜顛倒，24小時不眠不休，長期處在精神緊繃狀態，將繼續結合警友會等資源，努力照護每位員警的安全與健康，盼同仁能持續保持高度的工作熱情，讓市民安居樂業。

(中時 )