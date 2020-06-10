工業電腦廠振樺電（8114）董事長暨總經理陳茂強表示，新冠肺炎對集團營運造成立即衝擊，接連遭逢零組件斷鏈及訂單遞延挑戰，目前預期第三季營運受疫情影響仍大，下半年營運是否重返正軌，需視第三季歐美各國解封情況而定。

至於中美貿易再度升溫，是否影響振樺電營運，陳茂強表示，振樺電是100％台灣品牌，集團產品不會受到關稅影響，且有更大優勢取得國際一線客戶訂單。他透露，今年跟聯想合資設立新公司，已幫振樺電在POS及KIOSK取得新大客戶，並帶入2、3個大型專案。

陳茂強表示，疫情使振樺電接連面對2月的零組件斷鏈及3、4月的訂單遞延，這種情況沒有任何公司可以倖免。而疫情亦使終端客戶的資本支出趨於保守，振樺電自去年第四季起著墨、預計今年陸續導入的部分全球大型專案進度確實遭到遞延。

陳茂強指出，相較於其他以代工為主的同業，振樺電為直接面對市場的品牌廠，疫情會對公司營運會產生立即衝擊。目前歐洲、美洲、印度等地尚未完全解封，其中美國KIOSK工廠更因封城而整整停工2個月，目前已逐步恢復。

至於歐洲各國則規畫陸續解封，陳茂強指出以德國最早，雖然大型企業尚未恢復，但本月起已感到中小企業「動得很快」。他表示，德國稅法新制已自元旦起實施，帶動POS換機潮，客戶先前預下訂單只遞延1個月，6月起已恢復下單，至7月出貨不再遞延。

而英國則要到7月才解封，陳茂強指出，當地同仁擔心解封後疫情二度爆發，現在是又愛又怕受傷害。整體而言，認為疫情對振樺電第三季營運影響仍大，下半年整體營運動能是否恢復，需視第三季歐美各國解封情況而定。

(時報資訊)