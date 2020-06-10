台北市長柯文哲昨說，台灣政治不只是一黨獨大，還是一黨專政。對此，國民黨革實院長羅智強說，完全認同柯文哲說法，接下來民進黨的箭將全部射向柯文哲。至於高雄市長韓國瑜不提罷免無效訴訟後，羅認為，韓國瑜的沉潛與休息充滿智慧，如今最緊張的是綠營媒體，「萬箭拉弓卻沒人出現」，預料收視率將下滑。

羅智強上午接受廣播專訪表示，罷韓通過後，不要當成世界末日，雖然原本沒想到同意罷免票竟然高達93萬，但民進黨今年大選在高雄拿下超過100萬票，顯示社會氛圍對國民黨不利，總統大選大勝與防疫成果，分別是是民進黨的金鐘罩與鐵布衫，加上全球反中主導社會氛圍，罷韓結果形同否定國民黨2019年的表現，年輕人心中認為誰跟大陸走的近就懲罰你。

羅智強批評，民進黨豢養媒體、栽植網軍追殺在野黨、箝制言論自由，受傷害的不只是國民黨，而是全台灣民主。對於罷韓投票前夕作票傳聞滿天飛，他說，高雄市投開票所都是高雄市政府所管，反問怎麼做票；執政黨的問題不在作票，而是濫用國家資源破壞民主法治，應反對國家機器霸凌。

羅智強指出，民進黨強攻國民黨舔共，台北市長柯文哲、副總統賴清德都曾被視為舔共代表，之前還爆出「投賴清德就是投共產黨」，笑談舔共似乎成為傳染病，近日在校園巡迴演講時，雖然同學都覺得他講的有道理，但詢問到為何他在網路上霸凌的原因，同學則回答因為大家討厭中共，因此貼上舔共幾乎就破壞所有道理。

羅智強舉國民黨威權後期，開放黨禁、終止動員戡亂、開放總統直選等作為，不斷把權力放出去，反觀民進黨執政，比國民黨更威權，不但掌握極大權力，還不斷吸食權力，如權力貪吃蛇，破壞政黨政治，試問民進黨和共產黨有何差別？此時的民進黨到處所向無敵，沒有任何力量可罵它。

羅智強認為，現在的正義，就是站在最邪惡力量的對立面，而最邪惡力量就是共產黨，抗中、仇中似乎就代表正義的一方，只要沒有跟著民進黨走就是舔共，此種思維沒有邏輯只有情緒，但情緒有高有低，是一時而非永恆。

(中時 )