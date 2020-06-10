新北市中和日前發生連續縱火案，市長侯友宜今(10)日上午市政會議親自表揚消防局南勢分隊小隊長李韋莊、員山分隊長謝育仁及警察局中和分局偵查隊小隊長陳志平、錦和派出所警員孫偉傑、林君瑋等5名警消人員，破獲連續縱火案件，遏止犯嫌再犯，維護社會秩序安全有功。

消防局說，上月31日晚上6時許及8時許分別於中和區景平路及連城路發生連續2起縱火案，消防人員到場後迅速撲滅火勢，南勢分隊小隊長李韋莊及員山分隊長謝育仁搶救現場時發現疑似裝有汽油之寶特瓶容器，詢訪目擊者後懷疑有縱火情事，立即回報消防局救護指揮中心及通報火災調查人員到場迅速掌握案情資訊並判定係外力縱火所為，立即通報警察局。

侯友宜表揚員山分隊分隊長謝育仁合影。（讀者提供/吳家詮傳真）

中和分局偵查隊小隊長陳志平、錦和派出所警員孫偉傑、林君瑋3人積極調閱2案現場、周邊監視器影像，進行比對後鎖定犯嫌騎乘之交通工具並掌握犯嫌行蹤，3小時內成功緝捕犯嫌到案，迅速偵破連續縱火案，及時澄清案情安撫民心。

侯友宜說，感謝第一線維護治安之警察、消防同仁，在案發時能迅速掌握情勢、即時通報並化解危機，機關之間通力合作，持續展現打擊犯罪、預防火災、實踐安居樂業的決心，充分展現、實現本府公安「廣義治安」、「市政一體」及「跨域整合」理念，讓新北市成為一個安全、安居、安心的幸福城市。

侯友宜市長表揚南勢分隊小隊長李韋莊。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)