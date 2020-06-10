新北果菜公司董事長廖榮清，將轉任新北產業發展諮詢委員會執行長。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今宣布，新北果菜公司董事長廖榮清將轉任新北產業發展諮詢委員會執行長，媒體問及有沒有可能延攬曾任北農總經理、和新北市有淵源的韓國瑜接任，侯友宜受訪表示，韓市長說他想沈澱一下，我們也給予祝福，大家永遠都是朋友，若有機會也能繼續為社會、為國家做事，大家一起加油。

侯友宜表示，果菜公司董事長繼任人選，要經過董事會討論後才能定案，很快就會出爐，感謝廖榮清10幾年來為新北市建設、農業方面做的付出，他今天卸下果菜公司的董事長身份，轉任產業發展諮詢委員會的執行長，對他更寄予厚望，一起拼經濟、一起加油。

媒體追問，韓國瑜曾任北農總經理，跟新北市也很有淵源，新北有沒有可能延攬韓國瑜接任果菜公司董座？侯友宜說，謝謝大家對韓市長的關心，韓市長已經講過了，他想先沉澱一下，我們就祝福他，大家永遠都是朋友，若有機會也能繼續為社會、為國家做事，大家一起加油。。

(中時 )