32歲日本女神佐佐木希有最美臉蛋封號，3年前她閃電下嫁給大她15歲的諧星老公渡部建，兩人育有一子，最近卻被媒體踢爆男方偷吃，對象甚至包含AV女優，還傳疑似對佐佐木希家暴。對此，渡部建今(10日)透過事務所認罪，指所有傳聞都因他的「不道德」造成，他知道所作所為已經傷害了家庭，也向妻子坦白認錯了。

佐佐木希和渡部建2014年傳出戀情，3年後兩人宣布結婚，由於兩人相差15歲，一度不被外界看好，結婚聲明中兩人表示會一起為小事微笑、煩惱時互相鼓勵，因此決定走入家庭，渡部建求婚時則說：「雖然我比妳大，但我一定會活很久，所以請和我結婚」，佐佐木希也曾讚老公很能給人安全感。

兩人當年情話語錄歷歷在目，沒想到才過了3年就傳出婚姻觸礁，日前渡部建驚傳陷入「醜聞」而停工。今日媒報導，渡部建不僅偷吃，對象還不限一位，包括一般OL、AV女優等都是他出軌對象，而渡部建稍早回應《週刊文春》承認搞不倫，他表示：「關於我出軌的報導是我的不道德造成，這件事已經深深傷害我的家庭，也給身邊的人帶來麻煩，我已向太太坦白一切，非常對不起大家」。

(中時電子報)