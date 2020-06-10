彰化縣環保局在東螺溪沿岸福興鄉錄下載著垃圾來濫倒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在東螺溪沿岸福興鄉錄下載著垃圾來濫倒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在東螺溪沿岸福興鄉錄下載著垃圾來濫倒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪沿岸成為濫倒的熱點。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在東螺溪沿岸福興鄉錄下載著垃圾來濫倒，環保局出動抓斗機清理。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局在東螺溪沿岸福興鄉錄下載著垃圾來濫倒，動員113人次清理。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

東螺溪是彰化母親河，多處河岸卻成垃圾濫倒的熱點，環保局和水資處架設移動式遠端監視器，錄下這些拋拋兄、扔扔姊的惡劣行徑，並動員清除垃圾，短短5天內在流域8鄉鎮，就清出可燃垃圾18.31噸、資源回收2噸、不可燃土石方逾21.5立方米。

彰化縣為什麼偏荒處常見濫倒的垃圾？尤其水岸旁處處熱點，彰化市公所、環保局已經連續使用移動式錄影器揪惡行，並公布錄影帶，但沒了公德心的人卻還多到嚇人！彰化縣長王惠美主管週報指示環保局、水資處加強查緝。

環保局10日再公布3至6月在東螺溪河岸締達濫倒33件，有開車來，搖下車窗直接把垃圾拋出，有機車載了好幾袋，又踢、又扔的「卸貨」，3件已移請地檢署偵辦；其中，1件環保局主動查獲、2件受理民衆反映、其餘30件為環保局與水資處監視器拍攝。

環保局長江培根表示，彰化縣環保局與鄉鎮公所聯手清除東螺溪沿岸垃圾，自6月2日起至6月6日止福興鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮、二林鎮、埤頭鄉、田尾鄉、北斗鎮及溪州鄉等8鄉鎮清潔隊動員113人次，抓斗車、鏟裝機、資源回收車及垃圾車等22車次，清理可燃垃圾18.31噸、資源回收2噸、不可燃土石方逾21.5立方米。

東螺溪是彰化縣的母親河，生態豐富，適合民眾休閒、欣賞美景，一些偏僻路段卻成為不肖份子棄置場所，甚至露天焚燒垃圾，彰化縣長王惠美表示，將持續改善環境、水質、生態、教育等，讓東螺溪能成為民眾親水自然場域以及連結觀光產業的廊道。

彰化縣環保局也呼籲，若發現違法任意棄置廢棄物、河川汙染、空氣汙染等行為，協助撥打全國免付費公害報案專線0800066666及環保局24小時報案專線7118972、7115762檢舉。

(中時 )