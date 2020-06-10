台北市美國商會今天公布《2020台灣白皮書》，鑑於美中對峙的「新冷戰」局面逐漸成形，美商會籲請美國政府進一步強化與台灣經貿關係，尤其宜積極評估推動美台雙邊貿易協定（BTA）。

美商會指出，台灣身處瞬息萬變的國際經濟新天地，實該勇敢邁出步伐，開拓比過往更為穩妥的處境。抵禦新冠疫情的成果，已為台灣贏得國際社會的尊敬與善意，加上美國明顯樂於支持台灣更積極參與國際社會，這些都有利提升台灣戰略地位。

美商會表示，由於美國朝野上下對於美國、中國的互動情況普遍感到失望，北京對美方友台措施會如何反應，恐非美國政策制定者此刻最關切的問題。美國政府正極力鞏固美國在印度太平洋區域的影響力，保護美商企業利益，可能更迫切尋求區域內的可靠夥伴，而台灣則非常適合擔任此一要角。

美商會籲請美國政府進一步強化與台灣經貿關係，尤其宜積極評估推動FTA。台灣方面也應竭盡所能，排除仍未冰釋的誤會，為有助增添兩國經濟及戰略利益的雙邊貿易協定鋪路。

美商會執行長傅維廉（William Foreman）進一步解釋，所謂的誤會即是美豬、美牛，雙方都要秉持務實態度才能解決這個問題，他知道這件議題在台灣很敏感，但是若能解決就能達到非常好的進步

美商會同時也對美國政府提出建議，承認台灣對於美國脆弱的高科技供應鏈可以做出貢獻；「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）應儘速回到常軌；展開雙邊貿易協定預備討論；規劃美台部長級官員互訪；運用美國的影響力幫助台灣參與特定國際組織。

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(中時 )