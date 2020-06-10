呂姓女牙醫師與陳姓男子結婚與育有2子，她提告離婚並抱怨長子是人工生殖受孕而來，且2人已完全分房並分居，為百分之百無性夫妻；一審不准她的離婚請求，二審逆轉認定2人對於金錢及性格等發生衝突、難期修復，判准離婚，陳不服提上訴，最高法院駁回確定。

擔任南科科技經理的陳男與呂女在2009年結婚，之後感情生變，2017年2人分局並提出離婚訴訟，呂女稱舉凡家庭生活開銷、房屋貸款等皆由她負擔，且2人結婚初期即鮮少有夫妻間親密行為，懷上次子後即完全分房是無性夫妻，也幾無交談。

陳姓男子表示，他與呂女雖對財產分配、金錢花費、小孩教育等生活細節意見常相左，但大多情形都在對方配合下，不至於無法相處，他反而請求呂女要履行同居義務。

台南地方法院駁回呂女離婚的請求，呂提上訴後，台南高等法院佐以家事調查官的訪視報告，認為2人在婚姻關係中處理衝突之模式、生活態度、性格、分居原因及雙方關係等，顯然難期修復，喪失維持婚姻意欲之程度，構成難以維持姻之重大事由。

合議庭認為，陳男與呂女的婚姻既已生破綻，而顯無回復之希望，比較衡量雙方之有責程度，兩造對於爭執原因均未能正視，未理性處理衝突、共商解決之道，嗣後兩造協議分居，婚姻破綻無法修復之結果，兩造均有可歸責事由，且程度相當，判准離婚。

合議庭指出，未成年兒子的權利義務之行使或負擔由呂女擔任，陳男在未成年兒子成年之日止，按月給付共1萬8782元的扶養費，但陳男可依法官指定時間與2子會面，陳男不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )