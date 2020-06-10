許多人喜歡到釣蝦場釣蝦，不但可以感受釣蝦樂趣，還能享受現釣現吃，不過釣蝦場看起來活跳跳的蝦子真的能吃嗎？業者透露，養蝦的「水」非常重要，如果藥加得太重，恐對人體有害。

台灣釣客最喜歡的吃法就是鹽烤活蝦，因為一口就能嚐出蝦子新不新鮮，《三立新聞》報導，釣蝦場業者表示，有的為了提高蝦子的存活率，會用藥維持，但這樣一來，蝦子就不夠新鮮，雖然藥物加得越重，蝦子的存活率會越高，但其實藥物加太多，恐對人體有害。

至於釣蝦場的蝦子真的能吃嗎？用「純水」養蝦的業者指出，把水質顧好就可以。要看水質是否乾淨，可以觀察濾水器有沒有長小蝸牛，尤其過濾海綿一髒就得換，蝦子多的時候，半天就得換一次；此外，過濾系統的最後一道程序，最好還有活性碳，當重金屬毒物的守門員。建議到釣蝦場食用蝦子，先將蝦子清洗乾淨，同時要避免生食，且最好不要吃蝦頭。

(中時電子報)