台灣智慧營運塔又要再變更，從262公尺再長大到300公尺？到底還要怎麼變？這棟不管叫什麼塔、中心的還蓋得成嗎？台中市議員陳淑華質疑台灣智慧營運塔一變再變，蓋得成嗎？會再追加預算嗎？顯示台中市政府因市長設事，換了市長政策換不停。都發局長黃文彬說，分析評估出爐後將進行相關設計，市府由研考會積極處理中。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤10日聯合質詢，關心台灣智慧營運塔建設進度，希望市府加快建設腳步。陳淑華指出，無論是胡志強的台灣塔，還是林佳龍的智慧營運中心，在硬體建築上除了在景觀上，宣示的地標、打造台中市意象外，最重要的是要賦予什麼內容。

陳淑華表示，原地踏步的水湳，看不到盧秀燕的未來觀，只是在打呼嚨。陳淑華批評，盧秀燕上任以來，沒有台中市發展的核心想法、方向，恐怕會在區域城市競爭中落後。邱素貞說，台灣智慧營運塔增高到300公尺，須重新規劃，動工將遙遙無期，憂心盧秀燕市長任內原地踏步，政策希望繼續延續完成。

謝明源認為，盧市長上任後，將原來的智慧營運中心改成台灣智慧營運塔，而且高度增加但經費不增加，要以現有的76億經費要興建300公尺高的台灣智慧營運塔，但台灣智慧營運塔的營運方向及建物定位至今還在評估中，盧市長的市政建設又多一項停滯空轉中。

蕭隆澤建議，台灣智慧營運塔蓋越高越危險，應以現有經費，做既定規劃工程。

陳淑華指出，水湳經貿園區從胡志強時期原要設計一座高塔、一座大門做為台中的地標、意象，並且定位為智慧城市示範，而今安在。無限通訊也從越過2G3G4G到5G，甚至川普都喊出6G了。台中市在硬體建設原地踏步，在軟實力也毫無提升。主政的盧秀燕欠缺未來觀，台中市在區域城市競爭中恐怕會落後。

陳淑華針對智慧營運中心及台灣塔質詢，水湳雖不是空轉，但實在是轉的很慢。四年又四年，然後再進入這一任的四年，水湳已經拖15、6年了。台灣塔預算暴增的不可行性；現在原智慧營運中心的建築設計案也停擺！？如果，盧市府要再次變更提新案；那陳淑華也宣告四年內鐵定再延宕下去。

(中時 )