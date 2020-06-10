中華職棒今（10）日桃園、台中兩地開打，樂天桃猿領先第2名中信兄弟1場勝差，本周也將形成龍頭保衛戰；目前兩隊都是19勝，今天也都有機會率先奪下第20勝。

統一獅、Rakuten Monkeys昨天你來我往，合計敲出25支安打，最終獅隊7比6獲勝，今天將上演土洋對決，獅隊推出施子謙，猿隊是尼寇力。

施子謙戰績3勝3敗、自責分率6.57，近5場比賽皆是先發，戰績1勝3敗，其中僅兩場投逾5局；分別是5月10日對富邦先發6局失2分，拿下勝投，6月4日則是投7局掉5分吞敗。上次他與樂天交手是4月26日，先發5.1局被敲6安，送出3K，失掉4分自責分，但在隊友火力掩護下奪勝。

施子謙對樂天的被打擊率2成86，曾被林泓育擊出3分砲，藍寅倫對他的打擊率也高達6成67，今晚面對「暴力猿打線」勢必得小心。

尼寇力戰績1勝2敗、自責分率5.59；本季曾與獅隊交手過一次，僅先發3.1局就被敲7安，失掉8分（6分責失），還被陳鏞基敲出滿貫砲，吞下敗投，對戰自責分率高達16.20，對戰被打擊率則是3成68。獅隊打線中，陳傑憲、林安可、陳鏞基、陳重羽對戰打擊率皆有5成，蘇智傑更高達6成67。

(中時 )