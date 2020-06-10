NBA知名記者《Rucker Haringey》特別撰文指出湖人有五個理由能在復賽後奪得總冠軍，當中最重要的關鍵點就是詹姆斯將奮力一搏，希望能在球員生涯尾聲階段留下完美記憶。

《Rucker Haringey》認為湖人如果需要打小球陣容的話，總教練佛格可以將麥基移出先發陣容，改讓「一眉哥」安東尼戴維斯主打五號中鋒位置，馬基夫莫里斯則是站在四號大前鋒的位置上。

第二點就是安東尼戴維斯對於季後賽的渴望，戴維斯在效力於鵜鶘的時候始終沒能帶領球隊在季後賽走得更長遠，這一次有機會圓夢。

第三點是湖人保護籃框的能力非常出色，安東尼戴維斯目前暫居聯盟阻攻榜第二，加上霍華和麥基也有著絕佳封阻能力，例行賽湖人場均阻攻高居全聯盟之首，防守效率第三。

第四點是NBA受到新冠肺炎疫情影響休息了3個月，距離開打時間還有50天，因此湖人老將獲得足夠的休息時間，尤其是丹尼格林能夠藉此恢復手感，布雷德利、麥基和霍華德可以儲備好戰鬥力。

最重要的一點就是詹姆斯，雖然詹姆斯是聯盟第一人，但隨著年紀漸長，他的體能也將持續下滑，他肯定會把握在所剩不多的賽季中為自己再增添一枚冠軍戒。

(中時 )