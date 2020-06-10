中壢藝術館音樂廳。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園七七藝文町。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

壢小故事森林。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

展演中心。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園藝文振興5方案 看藝文電影表演打5折

桃園繼200換400元夜市券後，10日再推出藝文振興5方案，有線上劇場、5大文化園區送消費券、電影半價、表演5折、館舍演出免租金等，桃園市長鄭文燦表示，疫情讓表藝工作者收入歸零，希望為藝文團體注入強心劑，搭配「桃園的兩廳院」7月11日修復後開館也有11場演出，鼓勵市民重新回到展演中心跟中壢藝術館。

文化局提出藝文振興5大方案，6月前哨戰由「線上劇場」打頭陣，已向26組藝文團隊購買26檔節目版權，每周六日晚間7時30分在桃園市政府文化局官方頻道線上播映，以實際行動支持藝文團體，讓各表演團體可以熱身。

7、8月祭出「逛5大文化園區送消費抵用券」，只要到桃園七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、中壢馬祖新村5大文化園區，即可免費領取100元的園區消費抵用券，預計發放4500張。

9、10月則推出「藝文電影專場購票半價」和「3大藝文館舍售票5折優惠」，文化局將與桃園市電影業者合作，推出藝文電影半價專場，現場購票只要5折，在文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館的售票表演，也會有限量5折的優惠票價，預計有9場精彩表演。

文化局也提出「3大藝文館舍演出免場地租金」振興方案，只要在文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館等3大所屬館舍，表演即可免收取場地租金。

鄭文燦提到，中壢藝術館和桃園展演中心正好在疫情期間，斥資1.4億元整修，包括座椅、燈光、音響和進出動線都大幅改善，「媲美兩廳院等級！」，為了歡慶重新開幕，7月起有7團隊、共11場的開館表演，希望能夠帶動所有市民到中壢藝術館及桃園展演中心，觀看優質的表演節目，為藝文團體注入強心劑。

(中時 )