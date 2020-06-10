台北市美國商會今天公布《2020台灣白皮書》，針對蔡政府的能源政策，美商會擔憂「減煤、廢核」的速度已遠遠超過「增氣、展綠」的進度。

美商會指出，2020年的總統大選位台灣能源政策劃下了分水嶺，並決定了台灣下一個世代能源政策的走向。長期的爭論與不確定性，隨著選舉的落幕而逐漸明朗化，穩定的政策環境有助於鼓勵潛在能源發展投資者做出長期投資。

美商會表示，為了順應台灣本土企業（包括那些將部份產能從中國「回流」台灣者）的擴張,以及吸引更多外國投資，計畫2025年停止核能發電的台灣，絕對有必要確保將來十年能源供應無虞。台灣政府多次主張電力供應目標將會達成，用電量很高的製造業者仍質疑再生能源是否能如期滿足預定的20％用電需求。

美商會能源委員會在其白皮書章節強調：「降低燃煤、核能發電依賴度的步調,遠比我們提高新燃氣、再生能源發電量的速度要快，終結燃煤發電及核電，在某些情況是不可逆的。」能源委員會呼籲台灣政府針對再生能源提出更詳盡的發展計畫，並定期與業界開會，討論計畫進度和偶發事件處置對策。

(中時 )