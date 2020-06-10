微星(2377)董事長徐祥今表示，雖然今年有匯率及運費等因素影響，但徐祥認為，微星毛利率第二季還是會優於首季，首季毛利率為13.45%。徐祥表示，毛利率成長的原因有二：一、產能的配置調整，以及產能全開；二、第二季NB開始，新產品陸續出貨，新品改善毛利率均值。

徐祥也分析，CPU的供貨量在第三季目前樂觀，預估DRAM、SSD呈持平或小漲。微星產能利用率已經到9成以上，微星產品都READY好了，今年以來NB的營收占比35成以上，顯卡24~27%，顯示器等約24%，整體自有品牌營收占比達80~85%；電競占NB的8成，創作型NB約2成。

展望今年影響毛利的因素，徐祥認為，整體的匯率變動是較令人憂心的，新興市場匯率波動大，新台幣今年相對強勢，吃掉一些毛利，去年匯率吃掉1.5%毛利率。此外，運費的成本增加，也是較特別的，因疫情關係，空運呈上漲2~3倍的喊價，即使目前疫情趨緩，但運費仍有5成的上漲。

今年前5月，微星在各區營收的配置，歐洲區的營收占比仍有35~40%，北美約25~30%，亞洲區間35~40%左右。

至於研發費用，微星今年仍將維持30餘億的研發費，占營收比估為3%。

(時報資訊)