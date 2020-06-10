新冠肺炎疫情的影響力持續發威，因企業解雇或減少聘僱員工，南韓五月失業率攀升至十年來高位。

南韓統計局週三公布五月經季節調整之失業率，從前一個月的3.8%，上升至五月的4.5%，創近十年最高紀錄。

與去年同期相較，五月減少了39.2萬個就業，小於四月的年減47.6萬個就業職位。

南韓統計局表示，裁員最多的為小型零售商店、餐廳和住宿相關產業，便利商店和一般雜貨店的處境非常困難。

在南韓出口暴跌之際，政府尋求內需的提振，然五月失業率的數據，顯示經濟復甦的挑戰仍艱鉅。

(時報資訊)