TPK-KY(3673)今天召開股東會，董事長江朝瑞指出，今年疫情使得平板、筆電、超大尺寸觸控面板需求增加，讓公司上半年表現比想像中好，是蠻大的意外，筆電、平板產品上半年年增可望達10～12％，但下半年還有變數，不會有爆發性成長，可能走向持平，但綜觀整個產業今年穩定。

TPK-KY2019年合併營收為1,366億元，年成長20.4％，歸屬母公司之稅後淨利為2.1億元，每股盈餘0.51元。但考量公司發展資金需求，擬不分派股息紅利。

觸控面板近幾年殺價競爭，但江朝瑞指出，客戶都會要求降價，公司會做好控管，通常是季節性下調，同業價格競爭已經趨緩，大陸觸控廠商不像以前一樣不理性報價，市場價格恢復正常，對產業是好事。

今年看好超大尺寸觸控面板表現，近年來積極投入創新材料奈米銀研發，目的利用該材料特性將觸控應用拓展到更多元範圍，目前已設計開發出商用顯示、教育式電子白板或交互式多媒體信息機等超大尺寸奈米銀觸控面板，預期電子白板今年成長可達30％，尤其在85吋以上的電子白板，TPK-KY拿下30％～40％的市占率。

(時報資訊)