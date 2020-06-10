兒童保單出現搶購潮，保險局緊急「特赦」。金管會保險局長施瓊華9日親自主持會議，拍板三大結論，一是所有現售退還保費的兒童保單可銷售到6月底，不必停售。二是7月1日之後，兒童健康險若是「退還保費給要保人」，可不計入61.5萬元的限額。

三是過去（含2010年2月之前的保單）已投保兒童保單且額度已逾61.5萬元者，家長若堅持要投保第二張保單，要簽同意「聲明書」，同意未滿15歲若不幸身故，超出61.5萬元的部分，就是退還保費，則壽險公司即可承保超額的部分。

保險法107條修正案，總統預計10日公告，將在12日生效，未滿15歲被保險人身故只能給付喪葬費用，依所得及遺贈稅法規定，現行標準就是61.5萬元。保險局原本要求若總統公告法令後，現行所有身故「退還保費」的兒童保單要立即停售或不得受理，以免違法，同時所有兒童保單的身保理賠金要合計，只要超過61.5萬元，壽險公司就不得再受理第二張保單。

壽險業本周掀起兒童保單搶購潮，業務員忙翻天，家長擔心未來只能買「不保本」保單，也就是15歲之前若沒有用到的醫療、失能保單，也不能退還保費，會「人財兩失」。

施瓊華為解決此問題，9日特別主持會議，拍板三大結論，即所有現售保單可以賣到6月底，先不用停售，不會有兒童買不到保障的問題。但7月1日之後，兒童壽險保單亦要符合死亡保障門檻法則，16歲以下保額必須是保價金的190％，所以保單勢必要改款。

二是只要保單是15歲之前身故「退還保費給要保人」者，可不計入61.5萬元的限額，但若是退保費給「受益人」，就要算入額度；同時壽險保單必須對未滿15歲的被保險人，設計有喪葬費用，因此不能只退還保費。

三是過去已有投保兒童保單，含2010年2月之前是給付喪葬費用不得逾200萬元的舊保單，都要算入，若還要再加買保障，合計已逾61.5萬者，只要家長簽聲明書，表達知道若15歲之前身故是退還保費，壽險公司即可受理核保。

保險局強調，如學生保險、年金險等也都不算入61.5萬元，加上健康險等可以允許退還保費，所以兒童還是可以有充足的保障。

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(中時電子報)