市調機構日前發布最新報告，2020第一季全球筆電出貨達3790萬台、年減2%，其中，聯想以23.5%市占穩居第一，其次依序為惠普、戴爾、蘋果以及華碩，值得注意的是，曾經叱吒風雲的日系品牌都消失在排行榜上面，為何造就這樣的情況？陸媒也從三個角度觀察，探討日系筆電品牌的沒落。

陸媒報導，日系品牌筆電曾經在市場風光一世，包括像是連續7年都霸占排行榜第一的東芝，或是主打時尚外型的Sony等，如今不是退出該領域，就是淪落成市調排名中的「其它」，為何會如此？陸媒從三個面向來探討，解釋這樣的沒落。

第一、不符合市場期待，報導中提到，日系品牌多擁有強大的技術，與重視時尚美型的設計，一度創造許多經典，但在這樣的自信下，日企逐漸脫離市場，認為「好」的產品就能獲得市場喜愛，但其實是客戶喜歡的產品，才叫好貨。

第二、錯失互聯網時代精神，陸媒認為，在互聯網時代中，軟體、內容比起硬體更加重要，但許多筆電大廠多著重在硬體性能，而缺少內容，因此才被同時具備兩者的大廠追上。

第三、產業格局變化，報導指出，以往的筆電廠，通常是設計、生產一條龍，但近幾年產業分工趨勢，筆電大廠只要做好研發設計，代工交由他人，這樣不只可以節省成本，也能增加對抗風險的能力。所以，陸媒認為，擁有過於冗長的產業鏈，在遇到危機時，就容易受到打擊。

(中時電子報)