境外生無法回台，形成高教恐慌。台灣各大學香港校友會總會表示，我國政府有責任保障港澳生在台就學權益，也認為港澳生返台，一定會配合防疫需求，因此向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及教育部長潘文忠等人喊話，盡快容許滯留香港澳門之台灣各大學學生返台。

以下是台灣各大學香港校友會總會的聲明全文：

中華民國政府自二月10日中午宣布，持居留證之在台就學香港與澳門學生，由11日零時起須暫緩返台後，至今已達四個月。直至六月3日，衛生福利部陳時中部長在記者會表示，已初步規劃開放中港澳等境外學生返台就學，且已請教育部與大學檢視檢驗量能、檢疫場所是否足夠；唯不旋踵，陳部長就於4日表示「境內外不能同時鬆綁免腳步變亂」、「需一段時間再觀察」；更於5日直接表明「境外生開放不列優先鬆綁，屬專案性質。優先開放名單只有經貿產業、醫療、人道救援。」

香港學生家長，鑑於中華民國政府照顧境外學生規劃完善，而放心讓子弟赴台就學。據傳媒報道，現時約有8000名台灣各大學香港、澳門學生無法返台，縱然各校規劃「安心就學專案」，又以「視像」、「錄影」教學，個別支援滯留境外學生，唯此法僅能解一時之急，且缺乏大學圖書館、實驗室、實習場所等配合，學生的修業、實習與研究並不完整，甚至無法完成，學習進度備受影響，學業被嚴重耽誤。

本會認為，中華民國政府既然積極招收香港學生赴台升學，就有責任向學生與學生家長負責，妥善保障學生在台之受教權益；既然開放境外人士入境以「防疫優先」為考量，則更應認真面對目前香港、澳門疫情已趨於緩和或近於平靜之事實。另外，按照近期香港學生表達之升學意願，及台北經濟文化辦事處公布之報名赴臺升學數據，預計又將有逾2000名新生，於9月新學年赴台各大學報到註冊入學。

鑑於現時距離新學年開課日期不足三個月，各大學暑假又將於7月展開，而暑修課程亦普遍於6月底至7月初開課，是以本會強烈要求中華民國政府積極規劃，在短時間內公布時程，以「分流、分區、分日」模式，盡快安排滯留香港、澳門學生返台，而非僅將「學生返台」列入一般「專案」處理，俾使學生得以盡快補修課業，並為下學年早作準備，及處理在臺生活細務。

事實上，日前經海外聯合招生委員會「個人申請」與各大學「單獨招生」管道獲錄取、將在9月新學年入學之香港地區學子，尤其碩士、博士新生，不少均向本會表達疑慮，稱由於台灣入境政策未明，已影響渠等生涯規劃，須認真思考是否放棄赴臺，改赴其他地方升學，或申請保留學位延後一年入學。

基於「防疫優先」、「防堵缺口」原則，本會認為，政府可強制返臺學生自費採檢與居家檢疫；本會亦深信，獲安排返台香港學生，必定認真遵守居家檢疫或自主管理規定，配合政府防疫措施。

本會懇切呼籲蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長、衛生福利部陳時中部長、教育部潘文忠部長、大陸委員會陳明通主任委員等主管官員，必須「將心比心」，體恤學生與學生家長無助、憂慮、猶豫與徬徨之心情，早訂時間表，規劃步驟，盡快容許滯留香港澳門之臺灣各大學學生返台，以保障學生就學受教與生活權益。

(旺報 )