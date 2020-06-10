高雄市議員黃捷罷免連署重啟，不少民眾聚集罷免總部，目前已累計超過1.5萬份連署。臉書社團「罷免黃捷」宣布，罷免戰全國全面展開，罷免黃捷只是剛開始，最終目標指向總統蔡英文。

「罷免黃捷」臉書日前宣布「罷免戰全國全面展開」，不只是高雄市罷免黃捷，所有民進黨立委、時代力量立委、基進黨立委，全面罷免大戰開打。不滿這些罷韓的人要如此追殺韓市長，因黃捷是罷韓先驅，背後還有「罷韓四小屁孩」及民進黨資源源源不斷送到罷韓團體，所以韓粉才會做出反制。

罷捷最終目標指向蔡英文。（圖／摘自罷免黃捷臉書）

罷免黃捷只是剛開始，粉專表示，「戰略目標先指罷免蔡英文」，戰術上先將立法院民進黨立委罷免，聯合友黨全盤衝2/3席次，並號召所有社團、群組，以及各縣市較有可能的立委支持。

對於罷免，黃捷表示尊重每一位公民行使公民權，也會接受這樣的結果，但希望大家不要把這個當成是一個報復性的行動。

(中時電子報)