一位張姓民眾日前晚間23時許，因父親從早上出門後遲遲未歸，由於父親有輕微失智情形，家屬擔心其深夜未歸恐遭不測，急忙至臺中市政府警察局第六分局報案請求協尋；就在69歲的張姓老翁被通報失蹤協尋一小時後，第四分局黎明派出所火速尋獲迷失老翁，並聯繫家屬將老翁帶回照顧。

黎明派出所晚間接獲民眾報案，稱在黎明路與市政路旁見一老翁步履蹣跚牽著腳踏車走在車道上，擔心其有安全疑慮希望警方到場協助。值班員警立即派遣警員陳郁仁、林忠毅前往了解，一開始到報案現場巡視未果，林忠毅不放棄仍沿路仔細查看，終於在南屯區黎明路與向上路口發現老翁並上前關心。

警方指出，老翁神情憔悴表示因迷路找不到回家的路，想沿著大馬路走回家卻越走越遠，警員林忠毅先安撫老翁情緒，以警用小電腦確認其身分，發現老翁於一小時前甫被家人通報失蹤，趕緊聯繫家屬前來黎明派出所，張姓老翁的兒子見到父親後，激動地感謝警方的協助並盛讚警方的高效率讓民眾很安心。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，也可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，民眾路上發現迷失者可以撥打110報案電話由警方到場提供協助並聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )