薪水多少才算合理常被拿出來討論，有網友分享，辛苦做工1天可賺4300元，這樣還算底層嗎？引起網友熱烈討論，主要是看「穩定」與否，不然下個月都沒薪水，這工作也沒贏過月領28K的人。

有位網友在PTT上發文表示，今天又莫名其妙賺了4300元，用青春的體力、揮汗的淚水，交織而成用不盡的原動力，衝破勞工天花板，不過人家還是看我髒髒臭臭、豪噁心。

貼文曝光後，引發網友熱議，「裝電梯一天8000屌打」、「房東表示她早上收了兩間房租，你可能要做三個月，但可以領到3000元以上的通常都是焊工師傅了」、「先不討論底層...我是女的，我不會選工班頭喔」。

另外多數網友則表示，「看夠不夠穩定阿！不然一個月每天領4300元，另 一個月都沒工作」、「求穩定吧！不然這工作也沒贏28K的初等考」、「說穩定的話，不少師傅都不想去找穩定的工作，因為薪水差太多」。

(中時電子報)