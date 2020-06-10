一名30歲男子，近半年來深受包皮疼痛、小便分叉之苦，就診後發現患有糖尿病，且因包皮過長造成翻覆發炎。根據醫師門診觀察，反覆包皮發炎的患者有年輕化趨勢，其中約8成患有糖尿病，這群人發炎時的撕裂傷不容易痊癒，除了每次小解都會疼痛，長期放任不管最嚴重恐導致陰莖癌。

書田診所泌尿科主任殷約翰表示，包皮炎的成因包括衛生習慣不佳、性接觸、抵抗力下降、包皮過長，導致包皮出現局部紅腫、分泌物、疼痛、撕裂傷及結疤的狀況，除了小解會疼痛，長期慢性的發炎，最嚴重恐導致陰莖癌的產生，屆時除了需進行化學治療，陰莖也可能得切掉一半。

根據殷約翰門診觀察，反覆包皮發炎的患者有年輕化的趨勢，其中約8成有糖尿病的問題。殷約翰表示，糖尿病是全身性疾病，會造成血液循環不佳、抵抗力下降，包皮炎就是早期的症狀之一，這群病患傷口的癒合能力較差，發炎的撕裂傷不易痊癒，且反覆發炎造成包皮結疤及排尿困難的機會增加。

殷約翰表示，許多人都認為糖尿病患傷口癒合能力不佳，不適合動手術，但是糖尿病患若包皮過長，包皮炎出現的比率相當高，必須透過手術切除。目前健保給付的傳統手術需將包皮的裡層與外層分開割、分開縫合，容易出現割得不平整的狀況，且切除的過程必須經過疤痕組織，容易流血、腫脹，手術時間耗時半小時。

對於包皮過長的糖尿病患，殷約翰建議採取自費的包皮自動切割縫合微創手術，割包皮時將裡層與外層一起割，同時有器具包覆龜頭，做好防護，手術時間只需2分鐘，較無疼痛感，傷口也因切的更平整，也復原得比較快，做完手術隔天就可以洗澡。

殷約翰提醒民眾，平時注意包皮清潔及做好血糖控制，當出現症狀時請找尋專科醫師治療，若出現糖尿病且包皮反覆發炎，或是包皮環狀結疤且卡住排尿，造成龜頭及包皮水腫這2種狀況，建議及早處理包皮問題。

(中時 )