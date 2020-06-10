車輛走走停停遭警方攔查出安非他命。（警方提供／楊漢聲台東傳真）

台東市陽姓男子日前與2位友人駕車行經台東市長沙街303巷口，3人疑似在車上大口「享用」毒品，導致車輛走走停停被巡邏員警盯上，員警依執勤經驗發覺可疑而將其攔停，在盤查過程中赫然發現車內飄出疑似毒品之惡臭，並在副駕駛座發現安非他命結晶體毛重0.21公克，全案依違反毒品危害防制條例移送台東地方檢察署偵辦。

台東分局馬蘭派出所員警9日上午11時許執行巡邏勤務，在台東市長沙街303巷口發現1輛自小客車行徑異常，在行駛過程中走走停停，員警依執勤經驗發覺可疑而將其攔停。

在盤查過程中赫然發現車內飄出疑似毒品之惡臭，且該自小客車陽姓駕駛日前才因涉犯毒品案遭所內同仁移送法辦，員警也一眼認出車上另外2名乘客，其中1位羅姓男子為轄內屢遭查獲涉犯毒品罪之治安顧慮人口，因此不敢大意。

員警進一步檢視車內物品，發現副駕駛座之乘客神色緊張，急忙收拾物品，但仍逃不出員警銳眼，發現座椅上有顆白色可疑結晶體，於是請3名男子配合至派出所進一步調查。

經員警以毒品檢驗試劑檢驗該結晶體，結果呈現甲基安非他命陽性反應，並以空夾鏈袋包裝秤重該安非他命結晶體毛重0.21公克，全案依違反毒品危害防制條例移送台東地方檢察署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )