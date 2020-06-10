大陸央視新聞用戶端10日報導，華為公司在英國在多家媒體刊登全版廣告，向英國民眾作出承諾，稱將助力英國在各地構建高速、可靠的移動和全光纖寬頻網路，幫助英國實現千兆寬頻全覆蓋的目標，5G問題再次引起了英國社會的廣泛關注。

報導指，倫敦當地時間8日，英國《金融時報》、《衛報》等多家當地主流媒體，刊發了華為公司發給公眾的承諾。

華為在承諾中表示，近20年來，華為公司為英國的移動和寬頻公司提供了3G和4G網路。但現在，在助力英國引領5G發展過程中，華為的角色遭到一些人質疑。華為將一如既往地為英國網路運營商提供最好的設備，新的5G和全光纖網路將高速聯接覆蓋英國的每一個角落。除此之外，還將提供就業機會、培養面向未來的工程師、投資新技術，並為大學提供支援。

華為英國媒體事務主管愛德華·布魯斯特：「我們想利用這次機會，在英國政府今年初的政策評估之後，向英國人民重申我們的承諾。即更好地連接英國，和當地電信運營商合作，利用3G、4G或5G技術，通過固定光纖或移動網路，把人們更好地來連接在一起。」

報導稱，今年初，英國政府決定讓華為有限參與英國5G網路建設。但近期報稱，由於美國對華為公司做出新制裁，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Center）上月再次啟動了緊急審查，未來的審查結果可能會改變華為在英國5G建設中的角色。

針對這些說法，華為公司相關負責人強調稱相關報導並不屬實。英國媒體事務主管 愛德華·布魯斯特說：「這不是真的，很不幸，這個報導並不準確。事實上是，在今年1月底，（英國）政府公布了電信設備供應商評估，已經做出決定，這個決定是基於事實作出的。我們將繼續給我們的客戶提供電信設備，5G光纖、固定或移動通信設備等，政府說並沒有再次審查這個決定，這個決定也沒有改變。」

「事實是，過去兩周時間裡，由於美國政府的決定，英國政府正在調查該決定對於當地電信網路的影響。英國政府稱，我們必須理解該決定對於英國的影響，有委員會正在評估，我們也參與到了這個評估中。」

英國《金融時報》報導稱，英國國內各大電信運營商包括英國電信、沃達豐和Three等都已經將華為設備用於早期5G網路建設，如果電信公司重新制訂計畫並採購新設備，政策的改變可能會使新技術的全面部署推遲長達兩年的時間，代價巨大。針對近期英國社會部分人士對大陸公司參與5G建設的質疑，華為公司負責人也給出了明確的回應。

愛德華·布魯斯特說：「我們的資訊非常的明確，我們在英國已經有20年，我們給所有運營商提供電信設備，我們是員工擁有的私營企業，我們在研究領域投資巨大。我們想對質疑我們的人說，你們的資訊是錯的，你們對華為的事實理解不準確。」

布魯斯特強調：「但是我們相信，從長期來看，英國政府會採取以事實為基礎的方法做出判斷，那就是，永遠關注事實，以事實為根據作出決定。我們相信英國政府會繼續這種做法。」

(中時 )