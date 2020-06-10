恭喜明道升格當爸！今年40歲的明道近年工作重心移往大陸，出道以來曾與陳喬恩、楊雅筑、經紀人李詩翔、中國女星劉詩詩等傳緋聞，2016年傳出和前女團「KISS」成員王婷萱秘戀，根據《時報周刊》報導，明道和王婷萱及家人日前赴陽明山踏青，此外手中還抱著剛出生的寶寶，全家人享盡天倫之樂，王婷萱無名指更帶著婚戒，晉升明道妻子。

明道一直以來都很喜歡小孩，拍戲時只要看到小嬰兒就會一直親親抱抱。明道經紀人李詩翔證實，明道去年和王婷萱登記結婚，兒子目前1個多月大，目前尚未取小名，個性向來低調的他，對於喜訊曝光，透過經紀人表示「很高興」。

去年明道哥哥帶妻小輕生，當時他情緒複雜，因此未對外張揚，哥哥走後明道從家中么子瞬間變長子，一方面面對家庭變動，得負起照顧近70歲父母責任，雖爸媽身體仍健康，但得花更多時間陪伴家人，更因此搬到離父母家更近的住所。如今明道升格當爸，再加上兩岸工作來回跑，蠟燭呈現三頭燒，經紀人表示「今年對他來說是特殊的一年，位置不一樣，家庭責任也越來越大」，十足具有挑戰。

明道原預計三月飛大陸，因疫情關係工作延到七月，而他在台灣除了陪父母及老婆小孩，也持續鍛練身材，維持多年來練武術習慣，從外表看起來相當精壯。

王婷萱今年約37歲，早年和裴琳、張碩芬組成美少女團「KISS」出道，但2002年就解散，引人矚目的作品也不多，團體解散後轉行保險業。明道是演藝圈出名孝子，之前曾陪媽媽在市場賣地瓜，明道媽媽過去曾向媒體透露，很煩惱兒子還沒結婚，如今孝順的明道沒讓媽媽失望，2020年讓媽媽含飴弄孫。

(中時 )