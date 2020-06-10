悠遊卡公司獲得 SIET 授權製作的PS4悠遊卡(又稱DS4造型悠遊卡、PS4手把悠遊卡)，8日起僅限 3 日的不限量預購在今(10)日晚上 23:59 截止，之後不再受理預購。如果前兩天都沒有成功預購到，粉絲一定要把握最後機會，入手心愛的PS4悠遊卡！

根據悠遊卡公司統計，累積至9日中午12時止完成預購的訂單已達30萬張，數量驚人。若想預購僅能透過 5 大通路。在四大超商都要到店內 Kiosk 多功能服務機台，無法透過超商官網或是 App 訂購；而唯一線上預購通路則是 PChome。按照商品數量，PChome 會逐步釋出預購商品連結，目前最新的預購連結今日 11:00 開放(第十二波取貨)，預定取貨日期是 2022 年 8 月 4 日，後續線上可預購的時間，等候PChome公布。

PS4悠遊卡預購雖然讓悠遊卡公司創下佳績，但是隨之而來的難題也不小，包含在超商取貨需要憑預購小白單或是小白單拍照憑據，用戶能否順利保存這麼久(目前最常等待期超過 2 年)，後續售後服務是不小難題。悠遊卡公司也指出，除了保證要讓消費者在預購期間一定能買到之外，他們也已與生產廠商協調加快生產速度，希望能讓已經預訂的消費者盡快拿到想要的PS4悠遊卡(DS4造型悠遊卡)，還請消費者能耐心等候。

(科技)