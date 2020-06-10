根據人民法院公告網顯示，截至6月8日，大陸今年破產的房地產商家數已經來到209家，宣布破產的房企以三四線城市的中小型房企為主。

中國證券報報導，業內人士指出，疫情之後，很多大房企、國企都迎來轉機，但部分中小型房企沒能熬過最艱難的時期，因為中小企業往往實力不足、資源匱乏、經驗有限。因此，儘管4月起房地產各項指標觸底反彈，整體市場出現復甦跡象，但對中小企業來說，形勢仍艱難。

易居企業集團CEO丁祖昱認為，未來房企破產的家數恐怕還會持續增加，因為龍頭房企將佔據更多市占，中小房企的生存空間則會被擠壓，而中小房企競爭壓力加大，容錯率變低，一些實力不佳的企業恐被兼併或走向破產。

分析師指出，對比10萬家房地產公司數量，209家破產實屬正常，與2019年持平，一年內有數百家房企倒閉破產不能說明問題。

地產研究員認為，面對行業洗牌，中小房企若想捕捉機遇求得生存，規模將是無法避免的大前提，若沉迷「小而美」恐變成「小而沒」。

(中時電子報)