美國1月出動死神無人機成功斬首早被視為獵殺目標已久的伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼，引起伊朗震怒，揚言報復，但隨後對駐伊拉克美軍基地的飛彈襲擊報復中，對美損傷有限。然而，伊朗司法部門9日表示，一名向美國與以色列情報部門提供蘇萊曼尼行蹤的伊朗公民馬吉德，即將被處死刑。

據美媒《CBS新聞》報導，伊朗司法部發言人表示，遭到定罪的馬吉德（Seyed Mahmoud Mousavi Majd）為美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）情蒐，特別是向其提供聖城軍以及蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的動向，並藉此獲取來自兩個情報機構的大筆酬勞。

司法部發言人表示，馬吉德將因其行為面臨後果，而幕後主使者也將目睹這項判決，以及伊朗所擁有的情報與力量。

伊朗聖城軍為伊朗革命衛隊的分支，專門負責在國外執行任務，而身為聖城軍首領的蘇萊曼尼，早已成為美國與以色列的眼中釘，但據紐約時報先前報導指出，由於蘇萊曼尼在伊朗已是國內第二號人物，前兩任美國總統小布希與歐巴馬都不敢輕易對他下手，避免引爆棘手的政治問題。

而在1月初，伊朗為了報復美發動對伊朗支持的真主黨旅攻擊後，對駐伊美軍基地發動攻擊並造成一名美國包商喪生，但這也引起美國以斬首行動報復。

隨後，再蘇雷曼尼和伊拉克民兵組織人民動員（Hashed al-Shaabi）高級指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），以及一批隨員於1月3日在巴格達國際機場附近時，遭美無人機以火箭襲擊，蘇萊曼尼的遺骸全身燒毀，僅剩下右手上的戒指可識別出是他本人。白宮和美國國防部承認展開此一暗殺行動，並表示總統川普親自下令擊殺蘇雷曼尼。

(中時電子報)