紙風車落腳桃園？鄭文燦：尊重

紙風車劇團倉庫慘遭祝融，心血付之一炬，桃園市長鄭文燦10日表示，自己第一時間即致電關心紙風車文教基金會執行長李永豐，劇團在桃園的所有演出計畫也繼續，至於紙風車未來落腳處，鄭文燦表示文化局正在協調，他都尊重，樂見他們選擇桃園，他也會積極協助。

鄭文燦說，紙風車劇團跟桃園市政府有很多合作，像是今年的閩南文化節，紙風車就特別量身訂製一個戶外戲劇，下半年紙風車也計畫到學校、廟埕演出，也結合客家戲劇、用客語版演出，他已請文化局跟紙風車協調，支持他們繼續製作戲劇，讓計畫順利進行。

鄭文燦提到，紙風車因倉庫大火，很多道具、戲服都燒毀，損失超過5000萬，「我跟李永豐很熟，第一時間就跟他聯絡！」，強調所有演出計畫都會繼續，如果時間來不及可以稍微延後一點。

面對各縣市積極延攬紙風車倉庫異地重建落腳自己家，鄭文燦說他知道文化部已在協助紙風車相關重建事宜，他尊重紙風車的選擇，如果選擇桃園會積極協助，讓他們可以順利的落腳。

(中時 )