美國5月中旬擴大對華為制裁，亦即禁止企業用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。但美國2大軟體商的獲利並無減緩跡象，主要來自大陸地方政府瘋狂採購，因而彌補失去華為訂單的損失。

日經新聞報導，美國電子設計自動化（EDA）軟體商Synopsys、Cadence靠著華為以外的其他客戶，也能在大陸享有不錯的營收獲利。Synopsys執行長Aart de Geus日前曾在財報電話會議中提到，該公司已能不靠列入實體清單（貿易黑名單）的客戶存活。

對大陸IC設計商來說，Synopsys、Cadence提供電子設計自動化軟體，能協助繪製次世代處理器，由於這些科技門檻高，目前大陸仍沒有替代廠商。

報導引述日本機械振興協會研究員Koki Inoue的看法，指稱大陸地方政府正爆買EDA軟體，並設立相關的投資機構，對無晶圓廠的IC設計業者注資，預估大陸目前這類企業有近500家。

在大陸政府供應IC設計商EDA軟體之際，華為是否會利用這些IC設計業者開發晶片呢？Inoue認為，若海思半導體能提供工程師，只要一家小型企業也能複製海思的研發環境。

(中時電子報)