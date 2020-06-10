華府監督組織踢爆，去年8月川普大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）暢遊蒙古所需的維安費用，超過7.5萬美元（約新台幣222萬元），這些費用全由美國納稅人埋單，而此行的目的竟是獵捕瀕臨絕種、世界上體型最大的盤羊。

華府監督組織日前取得美國特勤局資料，指出去年8月川普大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）暢遊蒙古所需的維安費用，超過7.5萬美元（約新台幣222萬元），這些費用全由美國納稅人埋單，而此行的目的竟是獵捕瀕臨絕種、世界上體型最大的盤羊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW）8日公布向美國特勤局取得的資料，指出去年8月，小唐納．川普和兒子遠赴蒙古旅遊8日，行程所出動的特勤局維安費用高達7萬6,859.36美元。

小唐納．川普此行除了遊歷蒙古，行程中最大亮點就是罕見獲得當地許可，獵殺已經瀕臨滅絕（near-threatened）、擁有兩隻大角、號稱體型全球最大的「盤羊」（Argali）。小唐納．川普當時還在個人Instagram帳號上分享多張蒙古曠野照，頌讚蒙古是個令人難以置信的「原始之地」。

除了打獵，小唐納．川普還被爆私下會晤蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaagiin Battulga）。

報導指出，美國特勤局今年3月告訴CREW，小唐納．川普此行約只花費特勤局1.7萬美元，不過後來又上修金額為7.6萬美元，整整多出6萬美元。根據明細，這筆費用被用來支付露營服務費、小唐納．川普的維安費、特勤局人員入住香格里拉酒店（Shangri-La Hotel）的住宿費，以及包括手機、汽車等其他額外支出。

小唐納．川普的發言人強調，這是小唐納的私人行程，早在川普2016年贏得美國總統大選前就下訂此次旅遊行程，除了支付給特勤局的7.6萬美元，行程其他花費都是他個人支出。

報導指出，美國及蒙古兩方的官員都陪同出席小唐納．川普的「打獵趴」，其中也動用到使館的武官。

CNN報導，作為總統兒子，小唐納．川普有權利要求美國特勤局提供保護，但並非強制，不過維安費用必須由納稅人支付。《每日郵報》報導，2017年9月，小唐納．川普曾希望取消特勤局的保護，但是後來他的兒子生命受到威脅，因此直至今日，特勤局仍持續負責他的維安。

(中時電子報)