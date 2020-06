華府監督組織踢爆,去年8月川普大兒子小唐納.川普(Donald Trump Jr.)暢遊蒙古所需的維安費用,超過7.5萬美元(約新台幣222萬元),這些費用全由美國納稅人埋單,而此行的目的竟是獵捕瀕臨絕種、世界上體型最大的盤羊。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)8日公布向美國特勤局取得的資料,指出去年8月,小唐納.川普和兒子遠赴蒙古旅遊8日,行程所出動的特勤局維安費用高達7萬6,859.36美元。

小唐納.川普此行除了遊歷蒙古,行程中最大亮點就是罕見獲得當地許可,獵殺已經瀕臨滅絕(near-threatened)、擁有兩隻大角、號稱體型全球最大的「盤羊」(Argali)。小唐納.川普當時還在個人Instagram帳號上分享多張蒙古曠野照,頌讚蒙古是個令人難以置信的「原始之地」。

除了打獵,小唐納.川普還被爆私下會晤蒙古總統巴特圖勒嘎(Khaltmaagiin Battulga)。

報導指出,美國特勤局今年3月告訴CREW,小唐納.川普此行約只花費特勤局1.7萬美元,不過後來又上修金額為7.6萬美元,整整多出6萬美元。根據明細,這筆費用被用來支付露營服務費、小唐納.川普的維安費、特勤局人員入住香格里拉酒店(Shangri-La Hotel)的住宿費,以及包括手機、汽車等其他額外支出。

小唐納.川普的發言人強調,這是小唐納的私人行程,早在川普2016年贏得美國總統大選前就下訂此次旅遊行程,除了支付給特勤局的7.6萬美元,行程其他花費都是他個人支出。

報導指出,美國及蒙古兩方的官員都陪同出席小唐納.川普的「打獵趴」,其中也動用到使館的武官。

CNN報導,作為總統兒子,小唐納.川普有權利要求美國特勤局提供保護,但並非強制,不過維安費用必須由納稅人支付。《每日郵報》報導,2017年9月,小唐納.川普曾希望取消特勤局的保護,但是後來他的兒子生命受到威脅,因此直至今日,特勤局仍持續負責他的維安。

