台塑(1301)今(10)日舉辦股東會，由董事長林健男主持，他指出，去年台塑受到美中貿易戰以及中國、美國大量投入新產能下，導致市場呈現有量無價，合併稅前利益額年衰退26％，每股獲利5.86元，另外，也通過每股配發現金股利4.4元。

林健男表示，108年受中美貿易戰影響，全球經濟景氣減緩，加上大陸及美國石化新增產能大量投產，造成石化景氣陷入低迷，市場呈現有量無價，導致去年合併營業額2078億元，衰退10％，合併稅前利益422億元，比107年衰退26％，每股獲利5.86元。

就今年來說，林健男表示第1季受疫情蔓延及原油價格崩盤，因此各主要產品價格下跌，利差減少，本業獲利25億元，比去年同期減少52%，加上認列轉投資損失24億元，致合併稅前利益只有1億元，比去年同期大幅衰退98%。

林健男進一步表示，目前第2季全球疫情緩和，大陸經濟走出谷底，且先進國家陸續解封，需求回升，加上原油價格自5月低點，已大漲超過1倍，降低客戶對市場的不確定性，採購信心恢復，預期台塑營運可逐漸好轉，綜合前2季來看，台塑本業還有獲利，但是因認列轉投資損失，預估上半年利益額比去年同期衰退。

(時報資訊)