工業電腦廠振樺電（8114）攜手全球PC巨擘聯想集團（0992.HK）設立合資公司，董事長暨總經理陳茂強表示，雙方洽談近半年後達成共識，有助於振樺電拓展新客戶，目前已協助取得新大客戶，並帶入2、3個大型專案，預計第三季就可以看到合作成果。

振樺電3月底宣布攜手聯想集團，5月共同成立合資公司，由聯想持股65％、振樺電持股35％，以端點銷售系統（POS）與自助服務設備（Self-Service Kiosk）為核心，主攻全球500強零售及服務場景的虛實整合應用方案。

振樺電指出，服務業物聯網為重要發展趨勢，雙方透過策略合作，以振樺電端對端整合解決方案及完整的區域布局，結合聯想全球一線藍籌客戶基礎、服務實力及創新智慧化技術，共同服務全球前500強企業的服務物聯網需求。

陳茂強今日回應股東提問時表示，振樺電聚焦研發製造，與終端客戶接觸較少、通路發展相對緩慢，聯想集團則因PC成長進入高原期，希望往新事業發展，雙方洽談進半年後達成共識，決議設立合資公司，由聯想運用既有客戶及通路優勢，協助銷售振樺電產品。

陳茂強透露，雙方合資新公司5月成立後，已幫振樺電在POS及KIOSK取得新大客戶，並帶入談妥2、3個大型專案。目前已有2個專案測試完成，規模需求都以萬台為單位，只剩下最後一哩路，預期第三季就可以看到合作成果。

(時報資訊)