國揚(2505)旗下大南港一案獲利高達52~55億元，有機會將在6月入帳，這麼多的資金如何運用，總經理彭邵齡在今日股東會時表示，會用來配發股利，另外，有很多投資要做，待董事會決議後才會公開。她透露，整體方向上，短時間會以本業買北市的土地為主，由於資金夠用，自地自建更好掌控也有比較好的自主性。

國揚漸漸轉型為控股公司，未來希望所有旗下投資的都想推動上市，日前買進18%的漢神百貨股權，漢神百貨已經開始輔導，最快3年時間可上市。而在漢來飯店方面，彭邵齡說，需要等到南港這邊的飯店完工最快111年加入運營，由於南港展覽館位置很好，一年約有5000場展覽，啟用後就可以開始規劃IPO了。至於漢來美食現在已上市，股價又高，她說，投資也要看時間點，不排除未來增資會參加，未來先持有小部分，不會一次投資到位。

今年初飛來疫情黑天鵝，彭邵齡說，市場不少人認為房市會U型反轉，但自己認為現在還是以個案表現為主，看個案的產品和規劃力，目前疫情趨緩來客數有變多，但和去年來客數相比還是差很多。她說，預售房價沒有往上的趨勢，成屋的房價是持平狀態沒有再往下掉。

國揚今年沒有新案推出，以成屋銷售為主，在手餘屋量約在55億元左右，另外在建工程案量約20億元，預期翡翠森森第三期將在今年第3季開始交屋，南方莊園、早安國揚及國揚矽谷案將會在第4季開始交屋。

(時報資訊)