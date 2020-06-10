5G發展趨勢明確，據GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association, GSMA）預估，全球自2020年起迎接5G資本錢潮，相關營運商2020年至2025年將投入約8成資本支出用於5G。元大投信指出，此支出幅度將直接接軌5G發展中最優先受惠的關鍵零組件，且全球重量級營運商、智慧裝置品牌廠正如火如荼爭奪「超級物聯網」世代的領導地位，更顯示5G發展不會只在單一國家實現，投資人想要掌握5G成長趨勢，建議率先選擇佈局全球5G相關標的，適時適度分散個別國家風險的元大全球未來關鍵科技ETF(00876)。

元大投信指出，5G是十分明確的全球發展主題，相關指數也反映此成長趨勢，無論近一年，或是自今年3月全球股市修正後至今，漲勢相對傳統大盤指數均有不錯表現，如成分股分散於十大5G發展國家的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，就掌握各國5G供應鏈企業股價反彈動能，展現十足的趨勢成長與短線回復力。

投資全球未來關鍵科技的題材優勢在於應用層面廣泛，包括5G基礎建設、智慧裝置、終端設備與移動載具等，都充滿關鍵零組件利基。以電動車為例，整體供應鏈由傳統的內燃引擎、排氣系統，轉向先進駕駛輔助(ADAS)、電力傳動系統，帶來急遽的關鍵零組件需求成長，如晶圓代工大廠日前宣布推出7奈米汽車設計實現平台(ADEP)，在技術領先基礎上協助發展駕駛所需的高速運算能力；指標半導體公司則針對感測環節提出毫米波雷達解決方案，IC設計大廠亦在車用乙太網路多所著墨，2020年已與全球重要車廠合作，都可望成為超級物聯網時代的重要營收來源。

元大投信強調，據GSM協會分析，全球5G發展可分為三個階段，首先是美、中、日、韓率先投入的初始建置期(2020年)，再來是歐洲、中東、北非加速投入的加速成長期(2021~2023年)，最後是拉丁美洲、獨立國家國協、部分非洲國家相繼投入的大量增加期(2023年起)，呈現雨露均霑態勢，相關產業對於全球經濟規模的挹注則將自2024年起發酵，北美、歐洲可望是最大受惠區域。

(時報資訊)