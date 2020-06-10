中國電訊商華為創辦人任正非認為，中美科技差距仍然很大，這與中國的泡沫經濟和不能踏實做學問有關。中國將來和美國競賽，唯有提高教育一條路。

華為旗下「心聲社區」微信公眾號近日刊登人民大學經濟學者向松祚的一篇文章，文章引述任正非的訪談。

任正非提到，華為雖然已做到行業領先地位，與個別企業相比已經沒什麼差距了，但就中國整體和美國比，差距還很大，「美國在科技上的深度和廣度都是值得我們學習的，我們還有很多欠缺的地方」。

他指出，中美科技巨大差距與中國這些年的經濟上的泡沫化有很大關係。「P2P、互聯網、金融、房地產、山寨商品……等等泡沫，使得人們的學術思想也泡沫化了」，「如果大家都不認真去做理論，都去喊口號，幾十年以後我們不會更加強大。所以，我們還是要踏踏實實做學問。」

中美近期在經貿、科技、人權上角力白熱化。任正非認為，中國將來和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路。而提到教育最主要的一點，是重視教師。他指，只有教師的政治地位、經濟待遇提升，才能使教育得到較大發展。

(工商 )