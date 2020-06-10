大陸零售集團王府井9日晚間發佈公告稱，公司於當日收到控股股東北京首都旅遊集團有限責任公司轉發的「財政部關於王府井集團股份有限公司免稅品經營資質問題的通知」，授予公司免稅品經營資質，允許公司經營免稅品零售業務。

這也意味著繼中免、日上免稅、海免、珠免、深免、中出服、中僑之後，王府井將成為大陸第八個擁有免稅牌照的企業。

消息未公布前，王府井股價便持續上漲，自四月底至今漲超110％。10日開盤漲停，報人民幣30.12元。

近年來，隨著免稅消費市場規模不斷壯大，業界關於免稅牌照擴容的呼聲日益強烈。2019年，業內就有消息稱，北京或將再出現一家擁有免稅品零售經營資格、聚焦市內免稅市場的企業。

對於本次王府井集團拿到免稅牌照，有知情人士表示，雖然首旅、王府井還未詳細披露其免稅品經營的範圍和計劃，但根據預測，該公司可能會利用其在商業領域的基礎，將免稅業態與現有的商業設施相結合。

王府井創立於1955年，前身是享譽中外的新中國第一店：北京市百貨大樓，2017年公司通過重大資產重組，承繼及承接王府井國際的全部資產、負債、合同及其他一切權利與義務。目前其主要業務為商品零售和商業物業出租業務，覆蓋百貨、購物中心、奧特萊斯及超市四大主力業態。其控股股東為北京首都旅遊集團有限責任公司，持股比例26.83％。

(工商 )