IMF：港作為世界金融中心對大陸全球皆重要 11:432020/06/10 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Geoffrey Okamoto表示，香港作為金球金融中心的地位，不單是對中國，對世界其他地區來說都很重要。 Okamoto在一個圓桌會議上表示，支持香港的是強大的金融業、良好的治理及全世界通曉的貨幣體系，希望香港保持作為國際金融中心地位。 大陸在全國人大通過港版國安法引發國際關注，美國總統川普日前宣布啟動調整香港特殊地位程序。 此外，Okamoto預告，IMF將在本月24日公布修訂後世界經濟展望。 (工商 ) #世界 #全球 #IMF #Okamoto #中國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 財經 兒童保單瘋搶 保險局急特赦 - 財經要聞 - 工商時報 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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