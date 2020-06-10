國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Geoffrey Okamoto表示，香港作為金球金融中心的地位，不單是對中國，對世界其他地區來說都很重要。

Okamoto在一個圓桌會議上表示，支持香港的是強大的金融業、良好的治理及全世界通曉的貨幣體系，希望香港保持作為國際金融中心地位。

大陸在全國人大通過港版國安法引發國際關注，美國總統川普日前宣布啟動調整香港特殊地位程序。

此外，Okamoto預告，IMF將在本月24日公布修訂後世界經濟展望。

(工商 )