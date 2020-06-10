台灣防疫有成，目前國內新冠肺炎疫情趨緩，遠傳為鼓勵民間消費，祭出在網路門市新申辦或攜碼任一資費方案，月付399元起，限時加碼送10,000元購物金，可用在遠傳friDay購物、遠傳網路門市、以及雄獅旅遊商品。

另外，申辦月付599方案，可以0元起搭配手機、智慧穿戴裝置或是旅遊住宿及美食餐飲，期望為帶動國內經濟復甦盡一份力。

遠傳電信表示，6月30日之前，新申辦或攜碼用戶申辦遠傳網路門市任一方案，月付399元起，限時加碼送10,000元購物金，包含遠傳friDay購物折價券5,000元，以及雄獅旅遊金3,000元，可以在台灣疫情風險低時安排國內旅遊，訂房、購買票券都適用，還有遠傳網路門市手機購物折價金2,000元。

申辦月付499元單門號方案，即享上網吃到飽，最高加碼再送每月528元通話金與500元7-11禮券；月付599元方案，不但享上網吃到飽，再享網內免費暢聊，搭配iPhone SE、AirPods、旅遊住宿或美食餐飲優惠0元起，端午連假或暑假期間，可以用王品集團餐券組和親友聚會、或是帶家人到日月潭享受湖景雙人一泊二食。

(工商 )