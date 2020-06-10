疫情為全球經濟運作按下「暫停鍵」的同時，卻為「宅經濟」按下了數倍速的「加速鍵」。台灣大哥大表示，旗下影視音樂串流服務、行動閱讀平台、代理手機遊戲等，都展現前所未見的強勁成長力道，在疫情中逆風向上。

其中，myVideo單次計費營收成長近5成、MyMusic訪客數成長近4成、myBook「親子小學堂」延後開學期間每日下載次數更成長近8成。 台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，疫情改變人們的生活習慣，每日時間分配比例產生巨大變化，根據東方線上市調指出，民眾平均居家時間至少增加了1.7小時，家庭成為新的生活重鎮。儘管外出機會減少，民眾仍期望在家也能保有生活品質、維持社交活動，促使居家娛樂活動從閒暇時偶爾為之的軟需求（elastic demand），提升為每日生活必需的硬需求（rigid demand）。

受到防疫政策群聚限制，影響民眾上電影院的意願，取而代之的是家裡大螢幕與掌上小螢幕，成為民眾消遣娛樂的工具。台灣大旗下串流影音平台myVideo觀察，疫情爆發後，myVideo單次計費內容營收較疫情爆發前成長近5成，幼兒館觀影時數亦較去年同期成長2成，而今年第一季透過凱擘／台灣大寬頻等大電視觀影的用戶，總觀看時數更大幅成長5成以上。

看好「客廳經濟」蓬勃發展，myVideo提供用戶更佳觀影品質，率本土業者之先推出「4K專區」，專區觀看次數亦較HD版高出2成。myVideo首部投資4K年度大戲《做工的人》推出後不僅廣獲好評，首播日更帶動大電視用戶觀影比例較平日增加近3成。 面對疫情衝擊帶來的不安定感，音樂成為人們追求心靈平靜的管道之一。台灣大旗下串流音樂平台MyMusic於今年2～5月期間訪客數較疫情前成長4成，在這段期間，撫慰人心的心靈類型音樂就成長近4成。此外，民眾也利用通勤零碎時間，快速聽取世界脈動，讓今年一月MyMusic推出Podcast網路廣播節目的點聽次數，三個月成長8倍，其中「王曜庭醫師健康會診室」於疫情期間更一躍成為熱門節目。 同時，許多民眾改成居家工作，台灣大獨賣Nest Mini中文化智慧音箱可透過聲控播放MyMusic音樂或Podcast節目，既不影響工作、又能解放雙手，避免更多接觸傳染，帶動疫情期間以Nest Mini使用MyMusic音樂播放次數成長近6成，體現台灣大為家戶打造「Smarter Home」的訴求。 至於台灣大行動閱讀平台myBook則發揮資訊傳遞特性，疫情期間規劃「防疫專區」，讓用戶掌握醫療資訊、健康保健、產業趨勢等消息，帶動書城流量成長5成，又以《發燒咳嗽好怕中招！一張圖表搞懂武漢肺炎等4種呼吸道感染症》閱讀次數最高。「親子小學堂」的下載次數也較疫情爆發前成長近5成，尤其是教育部宣布延後開學期間，為讓孩童在家學習不中斷，「親子小學堂」每日下載次數更成長高達近8成，又以兒童繪本、讀本、英語有聲書最受歡迎。同時，民眾減少社交和戶外活動，利用平日下班後通勤到就寢前的時間，以「互動學外語」服務充實語言能力，疫情期間總下載人數成長37%。 除了影音與行動閱讀加值服務外，台灣大首款代理Riot Games卡牌遊戲《符文大地傳說》亦締造佳績，遊戲正式上線後，隨即在Android、iOS雙平台佔據榜單冠軍長達一週，另款最新代理射擊遊戲《特戰英豪》也即將上線，讓玩家期待度破表。

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