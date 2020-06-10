台灣出發、亞洲領先的設計購物網站Pinkoi在9日宣佈，攜手藝文、旅遊、餐飲、體驗、設計、影視等6大領域中外企業，擴大打造O2O設計體驗生活圈，並推出新會員制度、「P Coins」獎勵機制，瞄準後疫情時代療癒、輕旅行、體驗3大趨勢商機。

Pinkoi現有線上會員數逾320萬，銷售逾1.6萬個世界各地的設計品牌，市場涵蓋93國，這次擴大設計體驗生活圈，首波合作企業有Booking.com、KKday、亞洲萬里通、CATCHPLAY、珍煮丹、cama cafe、奇美博物館、台北當代藝術館等，將聯手推出藝文展覽票券兌換、訂房優惠、里程、電影與飲品兌換等。

Pinkoi共同創辦人顏君庭表示，迎向後疫情時代的新生活，Pinkoi根據網站數據觀察到三大商機，首推療癒商機，像是治癒植栽、漢方茶品、美型甜點在5月銷售明顯成長，植栽商品較3月疫情最嚴重時期，銷售成長近50％，可擺放在桌上觀賞的小型植栽最受歡迎。

再者，解封後輕旅行的穿搭商機也出籠，Pinkoi發現設計款涼鞋從5月後有近兩倍成長，兼具遮陽和造型效果的休閒帽銷售也增加近60％；三是對獨特精緻的體驗活動需求提升，Pinkoi Experience質感體驗5月訂單銷售較3月成長超過53％，像是油畫、手寫字等藝術創作活動，以及結合在地食材、當季水果的小農體驗最受歡迎。

Pinkoi也推出P Coins代幣獎勵新制度，鼓勵消費者買愈多賺愈多，只要在Pinkoi購買設計商品或完成指定任務，就能累積P Coins，每消費9元可獲得1 P Coins，最高享8％折抵優惠。Pinkoi也將於每年7月7日規劃P Coins Day，提供全年最優惠代幣回饋檔期，最高還有機會抽7萬現金。

(工商 )