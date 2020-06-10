寬宏藝術（6596）9日召開股東會，董事長林建寰表示，疫情打亂今年營運節奏，暑假起主辦展演活動將陸續回歸，全力彌補營運缺口，包括暑假5場展覽、下半年逾10場演唱會及知名音樂劇「歌劇魅影」登台等；另待東南亞國家疫情緩解，寬宏準備好了，將以小型演唱會、舞台劇，首度南向開發新市場。

寬宏股東會也通過發放現金股利4.5元；寬宏前5個月受疫情影響，展演活動紛紛延後或停辦，拖累營收年減75％，僅達1.74億元。

寬宏今年營運有四大方向，包括主辦展演、藝人經紀、股權投資、專案投資，主辦展演又是營收獲利主要來源，暑假有全新的「雪展」、「霍夫曼的療癒動物園」特展等5項展覽，11月登場的「歌劇魅影」更是吸金利器。

法人估，防疫新生活展開，藝文消費逐漸回溫，寬宏5項展覽參觀人次有機會挑戰20萬人次，歌劇魅影21場票房收入上看3億元。

寬宏也積極推動海外專案投資，藉投資國際知名音樂劇IP，獲取海外演出的轉投資收益，並順勢取得台灣地區主辦機會，已投資英國的「國王與我」、澳洲「搖滾教室」等知名音樂劇，規劃明、後年在台巡演。

寬宏也開啟股權投資，首個投資標的是展逸國際公司，取得4.4％股權，透過展逸在體育市場的主辦實績、且看好東京奧運商機，兩家公司將在體育、藝人表演、硬體設備、售票端擴大綜效。

(工商 )