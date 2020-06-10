台鐵局今（10）日表示，已從今天零時起，開放「109年端午節連續假期(6月24～29日)全線電話語音、網路及超商訂票」，截至今日上午9時止，完成16萬7,917筆，總計28萬5,524張訂票，訂票過程順利。

台鐵局提醒，請完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於6月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱臺鐵局訂票網頁的「剩餘座位查詢功能」。

台鐵局也說明，各幹線截至今日上午9時的車票預訂概況。首先是「東部幹線」，「臺北往花蓮、臺東方向」，往花蓮6月24日12時以後至6月25日18時以前，長途自強號座位已售完。往台東6月24日及6月25日，長途自強號座位已售完。至於「臺東、花蓮往臺北方向」，6月28日7時以後長途自強號座位已售完。

其次在「西部幹線」，台鐵局表示，「臺北往高雄方向」6月24日13時至6月25日11時，長途自強號座位已售完。「高雄往臺北方向」6月28日9時至17時長途自強號座位已售完。

第三是「南迴線」方面，「高雄往臺東方向」6月25日12時以前長途自強號座位已售完。「臺東往高雄方向」長途各車次自強號尚有座位。台鐵局也提到，其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

另外，台鐵局也說，加開的「北花對號區間快車」方面，6月25日臺北往花蓮5686次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。而6月24、25、27、28日東線6班實名制列車，將於6月11日零時起開放，適用對象是「今年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣」之現住人口，以及「國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親」等國民訂票。

(工商 )