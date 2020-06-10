高雄市長韓國瑜遭罷免後，「報復式罷免」遍地開花，不只高雄市議員黃捷罷免連署重啟，新黨今（10）日也宣布，正式發起罷免台灣基進黨立委陳柏惟行動。「罷免黃捷」臉書粉絲專頁進一步分析昔日3場選舉得票率，認為要成功罷免黃捷綽綽有餘。

「罷免黃捷」今日PO出最新文章，表示「民主，民主，多少人為你而生，多少人為你而死」，被罷免的韓市長當選第一天，就有市議員連署罷免他，「這些不懂罷免法的議員還夠資格當議員嗎？黃捷不夠資格當議員，其他各區不夠資格議員通通推動罷免」，有心擔任議員的人多得是，不是只有這些不學無術的議員夠資格。

據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人；三階段的罷免門檻為7萬多人。

該粉專也分析鳳山區總統、立委及市長得票率，指出若20萬票的1/4，只要5萬人投同意罷免票，黃捷必定下台，鳳山區罷免投票以總統選舉韓國瑜8萬得票數來計算，「罷免一個無良、無法，無知的小屁孩應該足足有餘了吧！」

(中時電子報)