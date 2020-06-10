富邦悍將今（10）日作客台中洲際棒球場，對戰上周拿下5連勝的中信兄弟，雙方皆派出洋投先發，富邦由老牌的羅力先發，中信兄弟則推出德保拉，他負有率隊拿下6連勝的重任。

羅力出賽3場，戰績2勝1敗、自責率4.67。原本5月兩場比賽對樂天都繳出7局失2分「優質先發」，但最近一次出賽是6月3日對統一獅，僅投3.1局就失掉6分（5分自責分）。

今晚是羅力今年首度遇上中信兄弟，去年對戰中信兄弟9場皆擔任先發，繳出自責分率2.10的超優質內容，勝率高達7成14，去年曾被林智勝、張志豪轟出全壘打。

德保拉今年出賽7場，戰績2勝5敗、自責分率4.89，5連敗後2連勝。對戰富邦悍將2場，自責分率4.73，首戰是他在中職的初登板，4月14日先發7局、僅失2分好投，未獲打線支援苦吞敗投。第二度交手是4月26日，先發6.1局、失5分皆自責分，再度吞敗；本季曾被高國輝、范國宸、蔣智賢擊出全壘打。

(中時 )